Минобороны РФ потребовало взыскать 564 млн рублей с «Воентелекома»

7 июля 235-й Гарнизонный военный суд приговорил экс-замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова к 17 годам строгого режима за взятки и мошенничество. Ему назначили штраф свыше 24 млн руб., а также лишили ордена Жукова и ордена «За заслуги перед Отечеством». Дело связано с махинациями при закупке военных маршрутизаторов у АО «Воентелеком» и расходных материалов.