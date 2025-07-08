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Минобороны РФ потребовало взыскать 564 млн рублей с «Воентелекома»

Минобороны РФ требует взыскать с АО «Воентелеком» более 500 млн руб. рублей по двум новым исковым заявлениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Источник: РИА "Новости"

Полная сумма требования в первом исковом заявлении составляет 447 млн 282 тыс. 079 ₽. Во втором — 116 млн 933 тыс. 769 ₽. Общая сумма по требованиям к компании составила 564 млн 215 тыс. 848 рублей.

7 июля 235-й Гарнизонный военный суд приговорил экс-замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова к 17 годам строгого режима за взятки и мошенничество. Ему назначили штраф свыше 24 млн руб., а также лишили ордена Жукова и ордена «За заслуги перед Отечеством». Дело связано с махинациями при закупке военных маршрутизаторов у АО «Воентелеком» и расходных материалов.