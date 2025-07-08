Бастрыкин потребовал проверить кафе мигрантов в Новосибирске из-за жалоб жителей

— В СМИ сообщается об оказании мигрантами небезопасных услуг в одном из кафе Новосибирска. Они реализуют продукты питания в нарушение санитарных норм, не используют терминалы для оплаты, принуждая посетителей переводить деньги на банковский счет. На замечание жителей сотрудники кафе отреагировали агрессивно и высказали оскорбления, — сообщили в пресс-службе СК.