Бастрыкин потребовал проверить кафе мигрантов в Новосибирске из-за жалоб жителей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить информацию о том, что в Новосибирске владельцы кафе «оказывают небезопасные услуги» жителям. Заведением владеют мигранты.
— В СМИ сообщается об оказании мигрантами небезопасных услуг в одном из кафе Новосибирска. Они реализуют продукты питания в нарушение санитарных норм, не используют терминалы для оплаты, принуждая посетителей переводить деньги на банковский счет. На замечание жителей сотрудники кафе отреагировали агрессивно и высказали оскорбления, — сообщили в пресс-службе СК.
О промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении Бастрыкин поручил доложить главу управления СК по Новосибирской области Евгения Долгалева.
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