Ланг назвал признаки патологической ревности, как у убийцы из Пущино

«Сначала ударил раз, ударил два, потом избил, потом избил до более тяжелого состояния. То есть растет уровень агрессии. Все становится хуже и хуже. Женщинам нужно понять, что если мужчина угрожает расправой, он рано или поздно это сделает. Если была даже одна пощечина, то надо уходить из этих отношений куда угодно, с таким мужчиной находиться рядом опасно», — резюмировал Ланг.