Ланг назвал признаки патологической ревности, как у убийцы из Пущино

Комментируя трагедию в Пущино, где мужчина из ревности запытал до смерти жену, психолог Сергей Ланг назвал aif.ru признаки этого патологического состояния.
«Для патологический ревности характерны придуманные сценарии. Например, когда женщина говорит, что собирается встретиться с подругой, а мужчина начинает добавлять: “Ну понятно, вы сейчас там по мужикам пойдете”. Это уже такой серьезный звонок, чтобы задуматься о том, что человек может придумать сценарий, поверить в него, а потом начинать предъявлять женщине претензии», — объяснил эксперт.
По словам психолога, вариантов подобных сценариев множество.
«Это патологическая ревность. То есть фактов нет, он их постоянно выдумывает. Переписываешься с мужчинами, говоришь по телефону с мужчинами. Женщина идет в фитнес-зал, значит, у нее роман с фитнес-тренером. Если она идет на деловую встречу, у нее тоже обязательно будет какой-то роман, секс и так далее», — сказал психолог.
Ланг подчеркнул, что жестокое убийство, как в Пущино, является уже последней стадией, крайностью физического насилия, а до этого были другие эпизоды.
«Сначала ударил раз, ударил два, потом избил, потом избил до более тяжелого состояния. То есть растет уровень агрессии. Все становится хуже и хуже. Женщинам нужно понять, что если мужчина угрожает расправой, он рано или поздно это сделает. Если была даже одна пощечина, то надо уходить из этих отношений куда угодно, с таким мужчиной находиться рядом опасно», — резюмировал Ланг.
Искалеченное тело женщины, прикованное наручниками к стойке металлического стеллажа, обнаружили 6 июля в квартире в Пущино. Там же нашли тело ее мужа. Как стало известно, тела обнаружил 16-летний сын погибших.
Сообщается, что мужчина забил жену до смерти, когда она сообщила ему о разводе. Глава семьи посчитал, что супруга ему изменяет. Фотографии изуродованного тела убитой он отправил ее подруге, написав, что его жена «была жива и радовалась жизни», пока ее не начали «спасать».