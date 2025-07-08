В Хабаровске задержали девушку за поджог релейных шкафов

В Хабаровске сотрудники транспортной полиции и УФСБ России по региону задержали 19-летнюю жительницу, подозреваемую в поджоге релейных шкафов. По данным следствия, девушка действовала по указанию неизвестного лица, которое через мессенджер предложило ей 35 тысяч рублей за поджог объектов.
«В результате комплекса оперативно — розыскных мероприятий задержали 19-летнюю жительницу Хабаровского края, подозреваемую в поджоге релейных шкафов. В ходе предварительного следствия установлено, что противоправное деяние девушка совершила по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер», — сказано в опубликованном на сайте МВД сообщении.
Подозреваемая прибыла в район железнодорожных путей станции Красная Речка. Используя бензин с пенопластом, она залила внутрь двух релейных шкафов через вентиляционные отверстия и подожгла их. Каждый свой шаг она снимала на видео и отправляла материалы заказчику.
Следователи Хабаровского линейного управления МВД России возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Суд заключил подозреваемую под стражу. Проводятся расследования для установления личности куратора и возможных соучастников преступления.