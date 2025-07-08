В Хабаровске задержали девушку за поджог релейных шкафов

Подозреваемая прибыла в район железнодорожных путей станции Красная Речка. Используя бензин с пенопластом, она залила внутрь двух релейных шкафов через вентиляционные отверстия и подожгла их. Каждый свой шаг она снимала на видео и отправляла материалы заказчику.