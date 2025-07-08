Пентагон выступил с официальным заявлением по отправке оружия Украине

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предоставить военную помощь в объеме, который требует Киев, несмотря на обсуждения в администрации приостановки поставок и ограничения передачи некоторых видов вооружений. Паузы в отправке вооружения, по заявлениям Белого дома, были плановыми и не означали изменения политики поддержки Украины.