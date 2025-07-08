Поджигательница релейных шкафов на железной дороге задержана в российском городе

Совместными усилиями сотрудников Хабаровского линейного управления МВД РФ на транспорте и представителей УФСБ России по Хабаровскому краю в ходе оперативно-разыскных действий задержана 19-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении террористического акта.
По предварительным данным, противоправные действия девушка осуществила по указаниям неустановленного координатора, полученным через мессенджер. За вознаграждение в размере 35 тысяч рублей она прибыла в район железнодорожных путей станции Красная Речка под Хабаровском, где расположены два шкафа релейной аппаратуры.
Далее подозреваемая залила через вентиляционное отверстие внутрь конструкций горючую смесь на основе бензина и пенопласта, после чего произвела поджог. Каждый этап противоправной деятельности злоумышленница документировала с помощью мобильного телефона, отправляя видеозаписи заказчику.
В настоящее время следственным отделом Хабаровского ЛУ МВД на транспорте возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ. Обвиняемой предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.
Читайте также: Южноуральца обманули на деньги и заставили устроить теракт.