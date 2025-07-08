Поджигательница релейных шкафов на железной дороге задержана в российском городе

По предварительным данным, противоправные действия девушка осуществила по указаниям неустановленного координатора, полученным через мессенджер. За вознаграждение в размере 35 тысяч рублей она прибыла в район железнодорожных путей станции Красная Речка под Хабаровском, где расположены два шкафа релейной аппаратуры.