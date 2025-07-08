Шестеро пострадали в ДТП с перевертышем под Красноярском

По предварительным данным ГАИ, на 118 километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» столкнулись автомобили Mazda и Toyota Opa. После удара Toyota Opa врезалась в движущуюся рядом Toyota Fielder. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу, который совершил 47-летний водитель Mazda.