Шестеро пострадали в ДТП с перевертышем под Красноярском

Вечером накануне под Красноярском произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого шесть человек получили травмы, а автомобили понесли значительные повреждения.
По предварительным данным ГАИ, на 118 километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» столкнулись автомобили Mazda и Toyota Opa. После удара Toyota Opa врезалась в движущуюся рядом Toyota Fielder. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу, который совершил 47-летний водитель Mazda.
Удар оказался настолько сильным, что одна из машин перевернулась. Шесть человек пострадали, пятеро из которых были госпитализированы для дальнейшего обследования.
На месте происшествия движение было организовано по одной полосе в реверсивном режиме. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае мотоциклист погиб в результате столкновения со столбом.