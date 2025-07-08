Психолог Ланг сказал, почему убитая мужем в Пущино долго терпела побои

Женщина, которую запытал до смерти муж в Пущино, могла считать себя виноватой, а побои — справедливыми. Об этом aif.ru сказал Сергей Ланг, анализирую трагедию в подмосковном городе.
«Чаще всего женщины, которые терпят побои, имеют психологические травмы. У них может быть пример деспотичного отца, который также бил мать, употреблял алкоголь, и для нее это является нормой. Иногда такие женщины воспринимают, что раз мужчина бьет, значит, есть за что. Жертва верит реально в то, что она действительно в чем-то виновата», — объяснил эксперт.
Психолог отметил, что женщина может видеть в побоях проявление любви.
«Это расценивается как некая забота, любовь, защита. Мужчина якобы защищает от каких-то опасностей. Конечно, это неуверенная в себе женщина, которая боится остаться одна, за этим тоже скрывается ряд психологических травм», — уточнил Ланг.
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