Психолог Ланг сказал, почему убитая мужем в Пущино долго терпела побои

«Чаще всего женщины, которые терпят побои, имеют психологические травмы. У них может быть пример деспотичного отца, который также бил мать, употреблял алкоголь, и для нее это является нормой. Иногда такие женщины воспринимают, что раз мужчина бьет, значит, есть за что. Жертва верит реально в то, что она действительно в чем-то виновата», — объяснил эксперт.