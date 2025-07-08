Пожелавшей смерти бойцам СВО блогерше добавили 5 суток ареста за наркотики

Ранее блогерша, находясь за рулём автомобиля, записала видео, в котором выразила пожелание смерти участникам специальной военной операции и заявила о готовности отпраздновать их гибель. Кроме того, в её высказываниях были обнаружены слова, наносящие ущерб репутации и доверию к Вооружённым Силам Российской Федерации. При задержании она находилась в состоянии алкогольного опьянения и с ножом в руках.