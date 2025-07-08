В Красноярском крае продолжаются поиски утонувшего мужчины

В Красноярском крае накануне произошло два трагических случая на воде, в результате которых погибли два человека. Один из инцидентов случился на озере Садовом в Емельяновском районе, а второй — на реке Енисей в Красноярске. В краевом центре удалось спасти двоих людей, однако поиски третьего продолжаются.