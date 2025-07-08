В Красноярском крае продолжаются поиски утонувшего мужчины

Об этом рассказали в МЧС.
В Красноярском крае накануне произошло два трагических случая на воде, в результате которых погибли два человека. Один из инцидентов случился на озере Садовом в Емельяновском районе, а второй — на реке Енисей в Красноярске. В краевом центре удалось спасти двоих людей, однако поиски третьего продолжаются.
За прошедшую неделю в регионе утонули пять человек. МЧС настоятельно призывает граждан соблюдать осторожность на водоемах: купаться следует только в специально отведенных местах и внимательно следить за детьми.
Ранее мы рассказывали, что на воде погиб экс-директор красноярского зоопарка «Роев ручей».