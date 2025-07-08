Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае продолжаются поиски утонувшего мужчины

Об этом рассказали в МЧСВ Красноярском крае накануне произошло два трагических случая на воде, в результате которых погибли два человека.

Об этом рассказали в МЧС.

В Красноярском крае накануне произошло два трагических случая на воде, в результате которых погибли два человека. Один из инцидентов случился на озере Садовом в Емельяновском районе, а второй — на реке Енисей в Красноярске. В краевом центре удалось спасти двоих людей, однако поиски третьего продолжаются.

За прошедшую неделю в регионе утонули пять человек. МЧС настоятельно призывает граждан соблюдать осторожность на водоемах: купаться следует только в специально отведенных местах и внимательно следить за детьми.

Ранее мы рассказывали, что на воде погиб экс-директор красноярского зоопарка «Роев ручей».