Силовики закрыли еще одно подпольное казино в Новосибирске

Незаконное казино располагалось в Октябрьском районе мегаполиса. На нем не было вывески. Попасть туда можно было только по звонку. Внутри работали игровые автоматы, заведение только открылось и проработало несколько дней. Во время рейда было изъято более 95 тысяч рублей и больше 20 единиц игрового оборудования.