Силовики закрыли еще одно подпольное казино в Новосибирске

В Новосибирске закрыли еще один подпольный игорный зал, сообщили в региональной прокуратуре.
Незаконное казино располагалось в Октябрьском районе мегаполиса. На нем не было вывески. Попасть туда можно было только по звонку. Внутри работали игровые автоматы, заведение только открылось и проработало несколько дней. Во время рейда было изъято более 95 тысяч рублей и больше 20 единиц игрового оборудования.
Было возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой. Два человека задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также правоохранители ищут других участников преступления, включая владельца и арендатора помещения.