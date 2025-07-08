Бухгалтер из Хабаровска отдала свыше 4 млн руб. виртуальному жениху

В результате, когда, потратив на него 4 миллиона рублей накоплений и оформив на себя кредит в 337 тысяч рублей, она сказала Армену, что не может больше его спонсировать, жених исчез. Только тогда бухгалтер поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.