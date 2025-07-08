Бухгалтер из Хабаровска отдала свыше 4 млн руб. виртуальному жениху

45-летняя горожанка три месяца общалась с Арменом, которого нашла на сайте знакомств. Мужчина не спешил переходить на встречи в реальной жизни, но в виртуальной вскоре признался бухгалтеру в любви и позвал замуж. Окрыленная женщина помогала будущему мужу решать разные беды, которые то и дело сыпались на голову избранника. Занимала суммы на покупку машины, на покрытие долгов, отдала деньги на срочную операцию — Армен пожаловался на сердечную болезнь.
В результате, когда, потратив на него 4 миллиона рублей накоплений и оформив на себя кредит в 337 тысяч рублей, она сказала Армену, что не может больше его спонсировать, жених исчез. Только тогда бухгалтер поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Как сообщили в УМВД России по г. Хабаровску, возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество».