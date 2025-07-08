В Пермском крае в страшном ДТП с вылетевшим на встречку авто погиб мужчина

Мужчина в возрасте 43 лет скончался в страшном ДТП с вылетевшим на встречную полосу на трассе «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» на территории Сукусунского округа 7 июля, рассказали в госавтоинспекции Пермского края.
Инцидент произошёл около 15:50.
«На подъезде к посёлку Ачиту со стороны Перми в направлении Екатеринбурга следовал автомобиль Geely с 34-летним мужчиной за рулём. По предварительной информации, на 155 км трассы водитель отвлёкся на мобильный телефон и выехал на встречную полосу автодороги. Там он столкнулся с Changan, который от удара съехал с дороги на обочину и опрокинулся», — рассказали в ведомстве.
В результате ДТП 43-летний водитель Changan погиб на месте. Мужчину, который находился за рулём Geely, с травмами срочно увезли в медучреждение.
По факту автоаварии сейчас проводится проверка. Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что ночью 6 июля в жутком ДТП погиб молодой мотоциклист из Пермского края.