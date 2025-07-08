В Пермском крае в страшном ДТП с вылетевшим на встречку авто погиб мужчина

«На подъезде к посёлку Ачиту со стороны Перми в направлении Екатеринбурга следовал автомобиль Geely с 34-летним мужчиной за рулём. По предварительной информации, на 155 км трассы водитель отвлёкся на мобильный телефон и выехал на встречную полосу автодороги. Там он столкнулся с Changan, который от удара съехал с дороги на обочину и опрокинулся», — рассказали в ведомстве.