Вертолёт МЧС поднялся в небо ради пропавшего рыбака в Хабаровском крае

Правоохранители не сдаются и продолжают поиски. А спасатели напоминают всем, кто планирует отправиться на природу, что важно не забывать о безопасности: тщательно планировать маршрут, иметь при себе навигаторы, не рисковать в непогоду и обязательно сообщать близким о своих планах.