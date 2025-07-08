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Вертолёт МЧС поднялся в небо ради пропавшего рыбака в Хабаровском крае

54-летний мужчина заблудился во время рыбалки, поиски идут уже несколько дней.

В Амурском районе Хабаровского края развернута масштабная операция по поиску 54-летнего рыбака, который исчез, предположительно заблудившись в лесах возле реки Алькан, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сначала полицию и волонтёров сменили спасатели МЧС, которые обследовали более 20 квадратных километров леса. Когда наземные поиски не дали результата, подключили вертолёт МИ-8. С воздуха уже осмотрели почти 400 квадратных километров труднодоступной местности — следов мужчины так и не нашли.

Правоохранители не сдаются и продолжают поиски. А спасатели напоминают всем, кто планирует отправиться на природу, что важно не забывать о безопасности: тщательно планировать маршрут, иметь при себе навигаторы, не рисковать в непогоду и обязательно сообщать близким о своих планах.

Пока надежда есть, но время работает против заблудившегося.