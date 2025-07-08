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Прогулка с детьми унесла жизнь павлодарки

Трагедия на набережной.

Ночная семейная прогулка на Центральной набережной Павлодара закончилась трагедией, передает BAQ.KZ. Женщина с тремя детьми и своей матерью катались на 4-колесном велосипеде, но во время спуска потеряли управление и на полной скорости врезались в металлический забор.

Как сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области, в результате сильного удара пожилая женщина — бабушка детей — скончалась на месте от полученных травм. Её дочь и трое внуков были срочно госпитализированы.

Несчастный случай произошёл в ночь на 7 июля. Сейчас полиция проводит проверку по факту трагедии, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Пока неизвестно, была ли исправна техника и соблюдались ли меры безопасности при катании. Однако трагедия уже вызвала бурную реакцию в соцсетях — павлодарцы обсуждают безопасность прокатных веломобилей и необходимость контроля за их использованием, особенно в тёмное время суток.