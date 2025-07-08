Прогулка с детьми унесла жизнь павлодарки

Пока неизвестно, была ли исправна техника и соблюдались ли меры безопасности при катании. Однако трагедия уже вызвала бурную реакцию в соцсетях — павлодарцы обсуждают безопасность прокатных веломобилей и необходимость контроля за их использованием, особенно в тёмное время суток.