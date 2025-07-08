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В Андижане врачи спасли жизнь ребёнку с ножницами в шее

Vaib.uz (Узбекистан. 8 июля). В Джалакудукском районе Андижанской области произошёл несчастный случай: девятилетний Максудбек случайно упал с ножницами в руках, когда спешил отремонтировать шину велосипеда. К несчастью, ножницы воткнулись ему в шею. Однако благодаря оперативным действиям медиков мальчику удалось спасти жизнь. Об этой истории рассказали журналисты телеканала «Зор ТВ».

Инцидент произошёл 25 июня. Ножницы пробили шею, нанеся серьёзное колото-резаное ранение. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи из Джалакудука. Врачи, оказавшие первую помощь, сразу же остановили кровотечение и подготовили мальчика к дальнейшему лечению.

После первой помощи ребёнок был срочно доставлен в больницу. Там команда хирургов провела срочную операцию. Как рассказали медики, благодаря высокой квалификации и слаженности действий врачей, мальчику удалось сохранить жизнь.

«Мы оперативно прибыли по вызову в Джалакудукский район и обнаружили у ребёнка серьёзное ранение шеи ножницами. Врачи оказали необходимую помощь и остановили кровотечение. При осмотре мы установили, что жизненно важные сосуды, такие как внутренняя сонная артерия и яремные вены, не были повреждены», — сообщили медики.

Сейчас Максудбек чувствует себя хорошо и продолжает находиться под наблюдением специалистов.