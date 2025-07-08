В Андижане врачи спасли жизнь ребёнку с ножницами в шее

«Мы оперативно прибыли по вызову в Джалакудукский район и обнаружили у ребёнка серьёзное ранение шеи ножницами. Врачи оказали необходимую помощь и остановили кровотечение. При осмотре мы установили, что жизненно важные сосуды, такие как внутренняя сонная артерия и яремные вены, не были повреждены», — сообщили медики.