В Андижане врачи спасли жизнь ребёнку с ножницами в шее

Инцидент произошёл 25 июня. Ножницы пробили шею, нанеся серьёзное колото-резаное ранение. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи из Джалакудука. Врачи, оказавшие первую помощь, сразу же остановили кровотечение и подготовили мальчика к дальнейшему лечению.
После первой помощи ребёнок был срочно доставлен в больницу. Там команда хирургов провела срочную операцию. Как рассказали медики, благодаря высокой квалификации и слаженности действий врачей, мальчику удалось сохранить жизнь.
«Мы оперативно прибыли по вызову в Джалакудукский район и обнаружили у ребёнка серьёзное ранение шеи ножницами. Врачи оказали необходимую помощь и остановили кровотечение. При осмотре мы установили, что жизненно важные сосуды, такие как внутренняя сонная артерия и яремные вены, не были повреждены», — сообщили медики.
Сейчас Максудбек чувствует себя хорошо и продолжает находиться под наблюдением специалистов.