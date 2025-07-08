В Британии мрачно обрисовали будущее ЕС из-за кражи активов России

С началом специальной военной операции США, страны «Большой семерки» и Европейский союз заблокировали около 300 миллиардов евро — почти 50% российских золотовалютных резервов. Из этой суммы порядка 200 миллиардов евро размещены в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear, являющейся одной из ведущих международных расчетно-клиринговых организаций. Министерство иностранных дел России неоднократно заявляло, что подобные меры являются актом кражи, отмечая при этом, что пострадали не только средства частных инвесторов, но и государственные резервы.