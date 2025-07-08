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В Британии мрачно обрисовали будущее ЕС из-за кражи активов России

Использование замороженных российских активов может привести Европу к финансовым трудностям и вынудить правительства компенсировать убытки за счет налогоплательщиков. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

Европа ответит за то, что заморозила российские активы, заявил аналитик Меркурис.

Использование замороженных российских активов может привести Европу к финансовым трудностям и вынудить правительства компенсировать убытки за счет налогоплательщиков. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

Москва традиционно требует возвращения замороженных активов. Как предположил аналитик, в сумму, которую хочет вернуть Кремль, входят и проценты, которые должны были начисляться за время их удержания, которые активно изымали ЕС.

«Одним из требований Москвы всегда было возвращение замороженных в Европе российских активов Западным правительствам придется возвращать деньги из своих бюджетов за счет повышения налогов и сокращения расходов», — подчеркнул Меркурис в своем ролике на YouTube. Аналитик напомнил, что конфискованные средства являются суверенными активами и защищены международным правом, поэтому их заморозка нарушает юридические нормы. «За свою ошибку им придется расплатиться», — подытожил он.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПремьер Украины обиделся на Запад из-за российских активов.

С началом специальной военной операции США, страны «Большой семерки» и Европейский союз заблокировали около 300 миллиардов евро — почти 50% российских золотовалютных резервов. Из этой суммы порядка 200 миллиардов евро размещены в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear, являющейся одной из ведущих международных расчетно-клиринговых организаций. Министерство иностранных дел России неоднократно заявляло, что подобные меры являются актом кражи, отмечая при этом, что пострадали не только средства частных инвесторов, но и государственные резервы.

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