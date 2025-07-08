Шизофрения или вещества: эксперты оценили состояние убийцы из Пущино

Житель Пущино запытал до смерти жену и покончил с собой. Тела супругов обнаружил в квартире их 16-летний сын. Почему произошла трагедия, рассказали aif.ru эксперты.
Что известно о жестоком убийстве в Пущино?
По данным Следкома, 6 июля в квартире в Пущино обнаружены тела 39-летней женщины и ее супруга. Тело погибшей было приковано наручниками к стойке металлического стеллажа.
Согласно данным из открытых источников, супруги постоянно ругались. Женщина неоднократно пыталась уйти от мужа, но возвращалась. Перед трагедией она заявила о разводе. Мужчина разозлился, решил, что жена ему изменяет и запытал ее до смерти.
Фотографии убитой он отправил ее подруге. В сообщении мужчина указал, что его жена «была жива и радовалась жизни», пока ее не начали «спасать».
Следователи возбудили уголовные дела об убийстве, а также о доведении до самоубийства.
Записка указывает на признаки шизофрении.
Врач-психиатр Василий Шуров отметил, что в этой ситуации будет проведена ретроспективная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
«Очень похож, конечно, на шизофреника с бредом ревности. У алкоголиков в последней стадии бывает алкогольный бред ревности. Это совершенно лютая вещь, очень часто приводящая к смерти. Нельзя исключить измененное состояние сознания, если человек что-то принял, особенно из современных препаратов», — объяснил психиатр.
Шуров подчеркнул, что в данной ситуации речь идет о явно психически нездоровом человеке.
«Был он нездоров в силу основного заболевания с бредом ревности или стал таким под действием веществ, покажет экспертиза. Но по представленным признакам очень “попахивает” такой хорошей шизофренией», — добавил эксперт.
На признаки шизофрении у мужчины, забившего до смерти жену также, также указал психолог Сергей Ланг, проанализировав его сообщение.
«Видно, что у него измененное состояние. Это очень похоже на признаки шизофрении, когда человек пытается привязать религию к своим действиям, типа спасти душу, называя жертву грешницей и тому подобное. То есть, это некое обвинение человека в том, что он жил неправильно», — объяснил психолог.
Как отметил эксперт, обвиняя жертву, убийца пытается оправдать свои действия.
«Подобные моменты служат для психа оправданием убийства. Мотив убийства был таким: она была грешницей, вела разгульный образ жизни. Поэтому это первый признак того, что действительно человек невменяем и был опасным», — подчеркнул эксперт.
Почему жертва не ушла от мучителя?
Психолог Сергей Ланг обратил внимание на то, что погибшая, могла считать себя виноватой, а побои — справедливыми, поэтому она не уходила от своего мучителя.
«Чаще всего женщины, которые терпят побои, имеют психологические травмы. У них может быть пример деспотичного отца, который также бил мать, употреблял алкоголь, и для нее это является нормой. Иногда такие женщины воспринимают, что раз мужчина бьет, значит, есть за что. Жертва верит реально в то, что она действительно в чем-то виновата», — объяснил эксперт.
Побои такая женщина, по словам психолога, может видеть как проявление любви.
«Это расценивается как некая забота, любовь, защита. Мужчина якобы защищает от каких-то опасностей. Конечно, это неуверенная в себе женщина, которая боится остаться одна, за этим тоже скрывается ряд психологических травм», — уточнил Ланг.
Вторая жертва убийцы из Пущино.
Психолог Ланг обратил внимание, что жертвой убийцы из Пущино стал и 16-летний сын супругов.
«Безусловно, это серьезная психологическая травма. Ему будет требоваться пожизненная терапия со специалистами. Подчеркну, пожизненная, потому что именно ущерб его психике можно оценить уже только в момент работы с ним. Но однозначно можно сказать, что ущерб нанесен колоссальный», — добавил психолог.