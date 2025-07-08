В Железногорске разыскивают водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе

Инцидент произошел 7 июля около 13:00 при повороте с улицы Кирова на улицу Советская. Водитель иномарки с предполагаемым номером 662 наехал на мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Ребенка с травмами доставили в больницу.