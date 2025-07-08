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В Железногорске разыскивают водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе

О происшествии рассказали в ГИБДД по Красноярскому краюЖелезногорске правоохранительные органы разыскивают водителя, который сбил 8-летнего ребенка на пешеходном переходе.

О происшествии рассказали в ГИБДД по Красноярскому краю.

Железногорске правоохранительные органы разыскивают водителя, который сбил 8-летнего ребенка на пешеходном переходе.

Инцидент произошел 7 июля около 13:00 при повороте с улицы Кирова на улицу Советская. Водитель иномарки с предполагаемым номером 662 наехал на мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Ребенка с травмами доставили в больницу.

В связи с происшествием возбуждено административное дело. В настоящее время ведутся поиски водителя и возможных свидетелей ДТП.

Ранее рассказывали, что в Ачинске пенсионер выехал на встречную полосу и погиб в лобовом столкновении с Subaru.