За прошедшую ночь ПВО уничтожила три украинских дрона над Белгородской областью

«В период с 22.30 мск 7 июля до 7.00 мск 8 июля дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Белгородской области», — утончили в ведомстве.
Напомним, что в период с 21.40 до 22.15 7 июля дежурными средствами ПВО были уничтожены пять БПЛА над территорией Республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
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