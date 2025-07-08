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За прошедшую ночь ПВО уничтожила три украинских дрона над Белгородской областью

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Источник: Life.ru

«В период с 22.30 мск 7 июля до 7.00 мск 8 июля дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Белгородской области», — утончили в ведомстве.

Напомним, что в период с 21.40 до 22.15 7 июля дежурными средствами ПВО были уничтожены пять БПЛА над территорией Республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

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