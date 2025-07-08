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На трассе под Новосибирском разбилась пассажирка мотоцикла

Водителя с травмами доставили в больницу.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области

На трассе под Новосибирском утром 8 июля 2025 года произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около 07:20 42-летний водитель на мотоцикле BMW ехал по трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» по направлению в Новосибирск. В какой-то момент мотоциклист потерял управление, в результате чего опрокинулся.

В аварии погибла пассажирка транспортного средства, на вид которой около 40 лет. Водителя же с травмами доставили в больницу. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.