На трассе под Новосибирском разбилась пассажирка мотоцикла

На трассе под Новосибирском утром 8 июля 2025 года произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, около 07:20 42-летний водитель на мотоцикле BMW ехал по трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» по направлению в Новосибирск. В какой-то момент мотоциклист потерял управление, в результате чего опрокинулся.
В аварии погибла пассажирка транспортного средства, на вид которой около 40 лет. Водителя же с травмами доставили в больницу. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.