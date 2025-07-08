В Каслях девочка пострадала от нападения бродячих собак

Очередной инцидент с уличными собаками на этот раз зафиксировали в Каслях. На улице Лобашова животные напали на ребенка. Девочка получила телесные повреждения.
Историей южноуральцы поделились в соцсетях, затем об этом стало известно СМИ. После публикаций информацией заинтересовались следственные органы.
В Ведомстве уточнили, что в настоящее время по факту инцидента уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, собирают доказательства.