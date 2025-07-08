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Во Франции при нападении роя пчёл пострадали более 20 человек

Один из пострадавших от укусов пчёл пережил остановку сердца, но медкам удалось реанимировать пациента.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 24 человека пострадали в результате нападения роя пчёл на людей в городе Орийак в центральной части Франции, сообщил телеканал BFM TV.

Жителям, покусанным насекомыми, потребовалась помощь медиков. Трое пострадавших находятся в реанимации. Один из них пережил остановку сердца. Медики, прибывшие на место инцидента, провели реанимационные мероприятия и смогли запустить работу органа.

Ульи, из которых вылетели агрессивные насекомые, находились на террасе отеля в центре города. Пчеловоды утверждают, что такое поведение эти членистоногие демонстрируют крайне редко. Они предположили, что пчёлы стали более агрессивными из-за скрещивания разных пород.

Специалисты уточнили, что такие процедуры вызывают у насекомых «дефекты поведения», в том числе и агрессию.

Напомним, в июне в дачном посёлке под Омском рой пчёл набросился на местную жительницу и её собаку. 58-летняя женщина отделалась несколькими укусами, а животное погибло.