Во Франции при нападении роя пчёл пострадали более 20 человек

Ульи, из которых вылетели агрессивные насекомые, находились на террасе отеля в центре города. Пчеловоды утверждают, что такое поведение эти членистоногие демонстрируют крайне редко. Они предположили, что пчёлы стали более агрессивными из-за скрещивания разных пород.