В Богучанах девушка случайно облила брата жидкостью для розжига

Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю.
В Богучанах произошел инцидент, в результате которого 15-летний подросток был госпитализирован с ожогами. Как стало известно, 3 мая парень вместе с сестрой и ее подругой решил пожарить мясо. В ходе приготовления 25-летняя сестра случайно обрызгала его жидкостью для розжига, которая затем воспламенилась.
Девушки оперативно потушили огонь и вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в реанимацию, где он сейчас проходит лечение.
Следственный комитет края сообщил, что сестре предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Уголовное дело уже направлено в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае подросток получил ожоги 35% тела при попытке разжечь мангал.