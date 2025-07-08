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В Богучанах девушка случайно облила брата жидкостью для розжига

Об этом рассказали в СК по Красноярскому краюВ Богучанах произошел инцидент, в результате которого 15-летний подросток был госпитализирован с ожогами.

Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю.

В Богучанах произошел инцидент, в результате которого 15-летний подросток был госпитализирован с ожогами. Как стало известно, 3 мая парень вместе с сестрой и ее подругой решил пожарить мясо. В ходе приготовления 25-летняя сестра случайно обрызгала его жидкостью для розжига, которая затем воспламенилась.

Девушки оперативно потушили огонь и вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в реанимацию, где он сейчас проходит лечение.

Следственный комитет края сообщил, что сестре предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Уголовное дело уже направлено в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае подросток получил ожоги 35% тела при попытке разжечь мангал.