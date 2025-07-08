В Богучанах девушка случайно облила брата жидкостью для розжига

В Богучанах произошел инцидент, в результате которого 15-летний подросток был госпитализирован с ожогами. Как стало известно, 3 мая парень вместе с сестрой и ее подругой решил пожарить мясо. В ходе приготовления 25-летняя сестра случайно обрызгала его жидкостью для розжига, которая затем воспламенилась.