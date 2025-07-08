В Самарской области арестовали сотрудника министерства внутренней политики

В Самарской области произошел громкий коррупционный скандал, связанный с выборами.
Сотрудник министерства внутренней политики Максим Мрыкин арестован по подозрению в посредничестве при передаче взятки.
По версии следствия, он и местный житель получили 900 тысяч рублей за помощь в регистрации кандидатом в депутаты местного органа власти.
Дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Самарской области. Подозреваемые действовали сообща и обещали содействие в июне 2025 года.
Сейчас ведётся расследование, и проверяют возможные дополнительные эпизоды их деятельности.
Губернатор региона Вячеслав Федорищев заявил о своей поддержке правоохранительных органов и подчеркнул: наказание должно быть неотвратимым, независимо от должности виновных.
Этот случай стал первым известным фактом коррупции, связанной с выборными процессами в области.
Ранее чиновники попадали под следствие за другие нарушения, но не за манипуляции с регистрацией кандидатов. Возможны новые задержания. Следствие продолжается под контролем Следственного комитета РФ.
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