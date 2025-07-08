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Экс-депутат Сидоренко оспорит условный срок в Новосибирске

Сидоренко обвиняли в мошенничестве при приобретении муниципальной земли под застройку.

Источник: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Экс-депутат Законодательного собрания Новосибирской области Иван Сидоренко оспаривает условный приговор по делу о мошенничестве. Жалобы от него и его адвоката зарегистрированы в Центральном районном суде Новосибирска, сообщает картотека суда.

2 июля поступила апелляция от самого Сидоренко, а 7 июля — от его защитника. Приговор, вынесенный в середине мая 2025 года, ещё не вступил в силу.

Суд назначил экс-депутату условное наказание, несмотря на требование гособвинения о 5,5 годах колонии общего режима. Сидоренко обвиняли в мошенничестве при приобретении муниципальной земли под застройку.

Дело получило широкий резонанс после задержания Сидоренко осенью 2022 года. Тогда он ещё был действующим депутатом.