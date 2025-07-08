Жителя Бурятии оштрафовали на полмиллиона за дебош в поезде

В Амурской области вынесли приговор 45-летнему пассажиру поезда «Владивосток-Москва», устроившему скандал в вагоне-ресторане. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в феврале 2025 года пьяный житель Бурятии ни с того ни с сего начал оскорблять других пассажиров и персонал. В какой-то момент ситуация и вовсе вышла из-под контроля — дебошир выстрелил светошумовым патроном в сторону людей.
— За хулиганские действия суд назначил нарушителю штраф в размере 500 тысяч рублей, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Отметим, приговор пока не вступил в законную силу, а значит, есть время на его обжалование.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинске передали в суд уголовное дело против 60-летнего главы муниципального образования. Мужчина обвиняется в халатности при расселении людей из аварийных домов.