В Узбекистане женщину осудили на 4 года за то, что она ударила мужа камнем в глаз

Семья фактически распалась ещё в 2022 году, когда супруги отправились на заработки в Ташкент, оставив детей на попечение свекрови. Однако через три месяца, по словам подсудимой, муж снова начал пить, проходил курс лечения против алкогольной зависимости, но всё равно срывался и устраивал скандалы — даже на улице. После этого они окончательно перестали жить вместе. В декабре 2024 года женщина забрала двух дочерей у свекрови, но юридически брак не расторгала ради детей, надеясь, что ситуация улучшится.