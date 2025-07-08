В Узбекистане женщину осудили на 4 года за то, что она ударила мужа камнем в глаз

Как установил суд, подсудимая в течение многих лет жила со своим законным супругом, отношения между ними были конфликтными. По её словам, причиной ссор было постоянное пьянство мужа, его нежелание работать и откровенное равнодушие к семейным обязанностям. Всё это легло на плечи женщины.
Семья фактически распалась ещё в 2022 году, когда супруги отправились на заработки в Ташкент, оставив детей на попечение свекрови. Однако через три месяца, по словам подсудимой, муж снова начал пить, проходил курс лечения против алкогольной зависимости, но всё равно срывался и устраивал скандалы — даже на улице. После этого они окончательно перестали жить вместе. В декабре 2024 года женщина забрала двух дочерей у свекрови, но юридически брак не расторгала ради детей, надеясь, что ситуация улучшится.
11 января 2025 года она пришла в дом мужа, чтобы забрать свои вещи. Между супругами вновь вспыхнул конфликт. Муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал её оскорблять нецензурной бранью, схватил за руку и попытался вытолкать со двора. В ответ женщина в порыве гнева подняла камень и ударила мужчину в лицо, попав в область левого глаза.
Пострадавший потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил, что лежит на земле, а из глаза и брови течёт кровь. Впоследствии он обратился за медицинской помощью. Врачи зафиксировали тяжкий вред здоровью — ухудшение зрения и травмы в области глаза.
На судебном заседании женщина признала вину и выразила раскаяние. Она заявила, что искренне жалеет о случившемся и просит учесть наличие у неё несовершеннолетних детей.
Муж в суде заявил, что супруга начала изменять ему, и, несмотря на поданные им заявления о разводе, она отказывалась расторгать брак. Также он подчеркнул, что супруга до сих пор не извинилась перед ним, и потребовал возмещения материального и морального ущерба.
Суд признал женщину виновной по статье 126−1 Уголовного кодекса (семейное/бытовое насилие) и приговорил её к 4 годам лишения свободы. С учётом времени, проведённого под домашним арестом, фактически ей предстоит отбыть 3 года 9 месяцев.