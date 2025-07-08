Под водой нашли авто с останками исчезнувшего 15 лет назад мужчины

Транспортное средство было погребено под слоем ила и покрыто колониями моллюсков, между которыми перемещались морские организмы. Внутри салона Дэну удалось обнаружить человеческую кость. Он поднялся на поверхность, после чего о находке было сообщено правоохранительным органам. На следующий день в ходе повторного погружения дайвер визуально идентифицировал под водой останки мужчины. Дэн и Уильям убеждены в их принадлежности Роберту Лонгу.