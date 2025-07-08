«Регнум»: В Москве мигрант-таксист изнасиловал женщину в хиджабе

В Москве мигрант, работавший таксистом, изнасиловал женщину в хиджабе. Об этом во вторник, 8 июля, сообщает «Регнум».
По данным полиции, 44-летняя жительница столицы из Дагестана рассказала, что познакомилась с мужчиной через специальное приложение. Он подъехал к ней на служебной машине, после чего пригласил ее в салон. Отъехав в безлюдное место, он начал вести себя агрессивно.
После он раздел женщину, снял это на видео без ее согласия и пригрозил выложить запись в интернет. Также он угрожал, что высадит ее на улице. Все происходящее сопровождалось психологическим давлением. Чуть позже он ее изнасиловал.
Правоохранители установили личность 46-летнего подозреваемого. Как оказалось, он приехал в Россию на заработки. Мужчина был задержан, передает издание.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал 18-летнюю местную жительницу с инвалидностью. Инцидент произошел 14 мая в квартире на 21-й линии Васильевского острова, дом № 16/5. 43-летняя женщина, уроженка Пушкина, сообщила, что незнакомец совершил насильственные действия в отношении ее 18-летней дочери, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере и имеет инвалидность второй группы.