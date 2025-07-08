Бастрыкин заинтересовался избиением женщины и девочки в селе под Миассом

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении женщины и девочки-подростка в селе Смородинка под Миассом. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
Ранее в миасском паблике появилось обращение 15-летней школьницы. Она рассказала, что в августе 2024 года их с матерью жестоко избили пятеро жителей Смородинки. Женщина с дочерью шли по селу, когда их якобы оскорбил проходивший мимо мужчина. Завязалась словесная перепалка, после чего обидчик позвал своих родственников. Те вошли вслед за потерпевшими в подъезд и напали на них, когда хозяйка открывала дверь в квартиру.
По словам девочки, их с матерью жестоко избили. Медики зафиксировали у обеих ушибы и сотрясение мозга. Кроме того, жительницы Миасса обвинили нападавших в краже 25 тысяч рублей, якобы лежавших в момент конфликта в прихожей.
Потерпевшие утверждают, что за год расследование инцидента не сдвинулось с мёртвой точки. В пресс-центре СКР сообщили, что региональные следователи возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад об установленных обстоятельствах.