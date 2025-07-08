Бастрыкин заинтересовался избиением женщины и девочки в селе под Миассом

Ранее в миасском паблике появилось обращение 15-летней школьницы. Она рассказала, что в августе 2024 года их с матерью жестоко избили пятеро жителей Смородинки. Женщина с дочерью шли по селу, когда их якобы оскорбил проходивший мимо мужчина. Завязалась словесная перепалка, после чего обидчик позвал своих родственников. Те вошли вслед за потерпевшими в подъезд и напали на них, когда хозяйка открывала дверь в квартиру.