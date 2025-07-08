«Стоило бы еще заплатить»: напуганного шантажистами Смолова подставил тесть Кокорина

— Федору позвонил отец бывшей жены Кокорина Руслан Валитов. Он сказал, что один из участников конфликта, Андрей Попелуха, хотел бы встретиться со Смоловым. По предварительным данным, во время разговора Валитов и Попелуха сообщили, что сейчас вопрос на особом контроле, Смолову стоило бы еще заплатить, — передает Telegram-канал.