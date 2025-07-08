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«Стоило бы еще заплатить»: напуганного шантажистами Смолова подставил тесть Кокорина

В деле о вымогательстве у российского нападающего «Краснодара» Федора Смолова появилось имя бывшего тестя Александра Кокорина — Руслана Валитова. Он устроил встречу второго потерпевшего со спортсменом в ресторане на Кутузовском проспекте. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza.

В деле о вымогательстве у российского нападающего «Краснодара» Федора Смолова появилось имя бывшего тестя Александра Кокорина — Руслана Валитова. Он устроил встречу второго потерпевшего со спортсменом в ресторане на Кутузовском проспекте. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza.

Уточняется, что в первый раз Смолову позвонили 3 июня. Адвокат Владимир Кузьминов заявил, что его подзащитному якобы сломали челюсть, и дал понять: если компенсация не будет выплачена, в отношении футболиста могут возбудить уголовное дело по статьям о хулиганстве и массовых беспорядках.

После этого спортсмен перевел миллион рублей.

— Федору позвонил отец бывшей жены Кокорина Руслан Валитов. Он сказал, что один из участников конфликта, Андрей Попелуха, хотел бы встретиться со Смоловым. По предварительным данным, во время разговора Валитов и Попелуха сообщили, что сейчас вопрос на особом контроле, Смолову стоило бы еще заплатить, — передает Telegram-канал.

Однако бывшая супруга Кокорина Дарья Валитова опровергла эту информацию.

Ранее стало известно, что у Федора Смолова вымогали 20 миллионов рублей за то, чтобы видео с дракой в «Кофемании» не опубликовали в Сети, но он отказался платить. «Вечерняя Москва» рассказала, как произошла драка и кто высказался о случившемся.