«Стоило бы еще заплатить»: напуганного шантажистами Смолова подставил тесть Кокорина

В деле о вымогательстве у российского нападающего «Краснодара» Федора Смолова появилось имя бывшего тестя Александра Кокорина — Руслана Валитова. Он устроил встречу второго потерпевшего со спортсменом в ресторане на Кутузовском проспекте. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza.
Уточняется, что в первый раз Смолову позвонили 3 июня. Адвокат Владимир Кузьминов заявил, что его подзащитному якобы сломали челюсть, и дал понять: если компенсация не будет выплачена, в отношении футболиста могут возбудить уголовное дело по статьям о хулиганстве и массовых беспорядках.
После этого спортсмен перевел миллион рублей.
— Федору позвонил отец бывшей жены Кокорина Руслан Валитов. Он сказал, что один из участников конфликта, Андрей Попелуха, хотел бы встретиться со Смоловым. По предварительным данным, во время разговора Валитов и Попелуха сообщили, что сейчас вопрос на особом контроле, Смолову стоило бы еще заплатить, — передает Telegram-канал.
Однако бывшая супруга Кокорина Дарья Валитова опровергла эту информацию.
Ранее стало известно, что у Федора Смолова вымогали 20 миллионов рублей за то, чтобы видео с дракой в «Кофемании» не опубликовали в Сети, но он отказался платить. «Вечерняя Москва» рассказала, как произошла драка и кто высказался о случившемся.