В Сумской области замечены наемники из Южной Кореи

«В составе 132-го ОРБ в районе села Садки действуют группы наемников — выходцев из Южной Кореи», — уточнил для ТАСС источник в российских силовых структурах. Информация о присутствии корейских бойцов была получена в результате допросов военнопленных. Подробности о численности и задачах, которые выполняют корейские наемники, пока не разглашаются.