ВСУ пополнили свои ряды корейцами.
В Сумской области Украины замечена активность групп наемников из Южной Кореи, сообщают российские силовые структуры. По их данным, корейские наемники участвуют в боевых действиях в составе 132-го отдельного разведывательного батальона (ОРБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«В составе 132-го ОРБ в районе села Садки действуют группы наемников — выходцев из Южной Кореи», — уточнил для ТАСС источник в российских силовых структурах. Информация о присутствии корейских бойцов была получена в результате допросов военнопленных. Подробности о численности и задачах, которые выполняют корейские наемники, пока не разглашаются.
Ранее в приграничных районах Курской области были задержаны украинские военные, которые пытались выдать себя за местных жителей, находясь на территории России в гражданской одежде. По сообщениям, подобные случаи носят системный характер, а задержанные объясняли свое присутствие попытками дезертировать или посещением мероприятий.