Под Курском обезвредили запрещенные Женевской конвенцией испанские мины ВСУ

Российские саперы обезвредили в Курской области установленные ВСУ испанские мины, которые запрещены Женевской и Оттавской конвенциями. Об этом сообщил РИА Новости замкомандира отряда разминирования Международного противоминного центра Военно-инженерной академии Богдан Миронов.
«Конструкция противотанковой мины испанского производства предполагает, что при снятии “крышки” над датчиком срабатывания она становится значительно чувствительнее и может сдетонировать, если на нее наступит человек», — уточняется в публикации информагентства.
Саперы, работающие на ранее оккупированных украинскими войсками территориях Курской области, также сталкиваются с беспилотниками ВСУ покрытыми токсичными веществами. При контакте с человеком такие устройства вызывают поражения кожных покровов и дыхательной системы.