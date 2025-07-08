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Под Курском обезвредили запрещенные Женевской конвенцией испанские мины ВСУ

Снаряды запрещены к использованию и Оттавской конвенцией.

Источник: Аргументы и факты

Российские саперы обезвредили в Курской области установленные ВСУ испанские мины, которые запрещены Женевской и Оттавской конвенциями. Об этом сообщил РИА Новости замкомандира отряда разминирования Международного противоминного центра Военно-инженерной академии Богдан Миронов.

«Конструкция противотанковой мины испанского производства предполагает, что при снятии “крышки” над датчиком срабатывания она становится значительно чувствительнее и может сдетонировать, если на нее наступит человек», — уточняется в публикации информагентства.

Саперы, работающие на ранее оккупированных украинскими войсками территориях Курской области, также сталкиваются с беспилотниками ВСУ покрытыми токсичными веществами. При контакте с человеком такие устройства вызывают поражения кожных покровов и дыхательной системы.