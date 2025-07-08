Прокуратура и полиция проверяют факт избиения подростков в омском поселке

Жалобы на беспредел появились в телеграм-канале «Инцидент Омск». По сообщению жителей Лузино, местных подростков кошмарит некто Паша. Используя малозначительный повод, он избил четверых парней, при этом один из участников конфликта снимал происходящее на видео. Сейчас факт избиения подростков проверяют полиция и прокуратура.