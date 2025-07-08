Прокуратура и полиция проверяют факт избиения подростков в омском поселке

Прокуратура Омского района поставила на контроль ход доследственной проверки, организованной полицией по заявлением родителей четырех пострадавших подростков. Судя по обращениям, подростки были избиты в селе Лузино Омского района.
Жалобы на беспредел появились в телеграм-канале «Инцидент Омск». По сообщению жителей Лузино, местных подростков кошмарит некто Паша. Используя малозначительный повод, он избил четверых парней, при этом один из участников конфликта снимал происходящее на видео. Сейчас факт избиения подростков проверяют полиция и прокуратура.
В ходе доследственной проверки будут установлены причины конфликта и степень причинения вреда пострадавшим, решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, прокуратура намерена дать оценку работе местных органов системы профилактики по предупреждению совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних.