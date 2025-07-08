Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен грозит отставка из-за вакцины против COVID: детали скандала

В центре того разбирательства была закрытая переписка главы Еврокомиссии. Она вела ее как раз во время переговоров о крупном контракте с Pfizer на поставку вакцин. Европейские политики и эксперты усомнились в прозрачности сделки, заподозрив связь между секретными переговорами и итоговым договором. Признание фон дер Ляйен виновной в нарушении прозрачности подняло вопрос о ее отставке.