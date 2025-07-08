В День Победы силовики задержали желавшего устроить теракт в Москве

В свою очередь, несмотря на попытку сорвать празднование 9-го мая со стороны преступника, День Победы завершился с подобающим размахом. В специальном репортаже «МК» были подробно разобраны все наиболее важные моменты 80-й годовщины разгрома режима нацистов в Германии.