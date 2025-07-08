Уже 2 месяца под стражей содержится человек, собиравшийся устроить теракт в День Победы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на имеющиеся материалы правоохранителей.
«Защита попыталась оспорить арест, но Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу», — отметили в информагентстве.
Как указали на РИА Новости, экстремиста задержали буквально в День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Перед судом преступник предстанет по обвинению в подготовке к террористическому акту в составе группы лиц по предварительному сговору.
На данный момент еще не поступало дополнительной информации о том, действовал ли арестованный в чьих-либо интересах. Однако уже давно известно, что киевский режим активно вербует радикально настроенных граждан РФ ради подрывной работы.
В свою очередь, несмотря на попытку сорвать празднование 9-го мая со стороны преступника, День Победы завершился с подобающим размахом. В специальном репортаже «МК» были подробно разобраны все наиболее важные моменты 80-й годовщины разгрома режима нацистов в Германии.