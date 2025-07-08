В Минске велосипедист попал под авто дважды за пару минут

В Минске на велосипедиста наехали дважды. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Двойная авария с наездом произошла в белорусской столице вечером 7 июля. Как пояснили правоохранители, примерно в 17.30 на улице Ванеева водитель «Тойоты» выезжал с прилегающей территории рядом с домом № 42/7 и, не пропустив, сбил 41-летнего мужчину на велосипеде, который пересекал проезжую часть по линии тротуара.
Сбитый минчанин не остановил свой электровелосипед, продолжил движение и тут же попал во второе ДТП. Выехав на проезжую часть, велосипедист столкнулся с попутным «Митсубиси».
После двух наездов велосипедиста доставили в больницу для обследования.