Посольство России в США потребовало от властей информацию о Васильеве

Бывший руководитель криптовалютной биржи Wex Васильев был экстрадирован из Польши в США по обвинениям в легализации средств, полученных преступным путем. Американские власти связывают его дело с расследованием в отношении Александра Винника, который ранее провел почти восемь лет в заключении по обвинениям, связанным с управлением биржей BTC-e. Васильеву может грозить до 25 лет лишения свободы.