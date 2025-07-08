Посольство России в США потребовало от властей информацию о Васильеве

У США потребовали данные о местоположении экстрадированного из Польши Васильева.
Посольство России в США направило в Государственный департамент США ноту с требованием предоставить официальную информацию о местонахождении, состоянии здоровья и процессуальном статусе экстрадированного из Польши россиянина Дмитрия Васильева, сообщили в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.
«Передали в Государственный департамент ноту с требованием в кратчайшие сроки предоставить сведения о местонахождении, состоянии здоровья, процессуальном статусе Васильева», — сообщили в диппредставительстве РИА «Новости». Там же отметили, что намерены обеспечить к Васильеву допуск консульских сотрудников, ссылаясь на двустороннюю Консульскую конвенцию 1964 года.
В посольстве отметили, что как только будет получена информация о Васильеве, представители РФ оперативно установят с ним контакт. Ему будет предоставлено все «необходимое консульско-правовое содействие».
Бывший руководитель криптовалютной биржи Wex Васильев был экстрадирован из Польши в США по обвинениям в легализации средств, полученных преступным путем. Американские власти связывают его дело с расследованием в отношении Александра Винника, который ранее провел почти восемь лет в заключении по обвинениям, связанным с управлением биржей BTC-e. Васильеву может грозить до 25 лет лишения свободы.
По данным США, через эти платформы (Wex и BTC-e.) осуществлялись операции по отмыванию средств, полученных от киберпреступлений, коррупции и незаконного оборота наркотиков. В начале 2025 года дело Винника было закрыто, и он вернулся в Россию. После с него официально сняли обвинения.