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В Туве нашли трехлетнего мальчика, который пропал с чабанской стоянки

Мальчика с мамой доставят в Кызыл, где ребенка осмотрят врачи.

Источник: Аргументы и факты

Трехлетнего мальчика, пропавшего накануне с чабанской стоянки в Туве, нашли во вторник утром. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

«Самая замечательная новость — малыш, которого искали всем миром, найден! Спасибо всем, кто участвовал в поисках и верил в лучшее!» — говорится в публикации.

Как отметил глава региона, мальчика с мамой доставят в Кызыл, где ребенка осмотрят врачи. Также Ховалыг сообщил, что власти республики окажут необходимую помощь семье.

По данным регионального управления МЧС, потерявшегося мальчика нашли в двух километрах от чабанской стоянки, с которой он ушел.

Ранее сообщалось, что в Междуреченском районе Кемеровской области поисково-спасательная служба искала пропавшего в лесу ребенка. Мальчик потерялся на прогулке. Спасатели смогли найти ребенка.