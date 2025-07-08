В Туве нашли трехлетнего мальчика, который пропал с чабанской стоянки

Трехлетнего мальчика, пропавшего накануне с чабанской стоянки в Туве, нашли во вторник утром. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
«Самая замечательная новость — малыш, которого искали всем миром, найден! Спасибо всем, кто участвовал в поисках и верил в лучшее!» — говорится в публикации.
Как отметил глава региона, мальчика с мамой доставят в Кызыл, где ребенка осмотрят врачи. Также Ховалыг сообщил, что власти республики окажут необходимую помощь семье.
По данным регионального управления МЧС, потерявшегося мальчика нашли в двух километрах от чабанской стоянки, с которой он ушел.
Ранее сообщалось, что в Междуреченском районе Кемеровской области поисково-спасательная служба искала пропавшего в лесу ребенка. Мальчик потерялся на прогулке. Спасатели смогли найти ребенка.