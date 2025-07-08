Прокуратура требует от минздрава отремонтировать самарскую поликлинику № 13

После сигналов в социальных сетях о неудовлетворительном состоянии поликлиники № 13 в Железнодорожном районе Самары прокуратура провела проверку.
Выяснилось, что здание, имеющее статус культурного наследия, находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте.
В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в помещениях трещины на стенах и потолках, вышли из строя окна и двери, а также требуют замены системы отопления и водоснабжения.
Ранее прокуратура внесла представление главному врачу медучреждения с требованием устранить нарушения, однако реакции не последовало.
В связи с этим прокурор направил исковое заявление в Железнодорожный районный суд Самары с требованием обязать министерство здравоохранения Самарской области обеспечить финансирование ремонтных работ.
А поликлинику — выполнить восстановление объекта после получения средств. Иск сейчас находится на рассмотрении.
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