Прогулочный теплоход с 1500 литрами топлива загорелся в столичном Южном порту

4 июня в 06:40 по местному времени на рыболовной шхуне «Айсберг», которая находилась в Японском море, примерно в 250 милях к югу от Владивостока, произошел пожар. 17 человек были вынуждены эвакуироваться на двух плотах, позднее их спасли.