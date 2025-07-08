Прогулочный теплоход с 1500 литрами топлива загорелся в столичном Южном порту

В Южном порту Печатников произошел пожар на туристическом теплоходе — на борту находилось 1,5 тысячи литров топлива. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.
Инцидент произошел в 6:45 на нижней палубе судна «Егорий». Густой черный дым повалил из окна кормового трюма.
По предварительным данным, площадь пожара составляет около 20 квадратных метров. На место оперативно выехали сотрудники экстренных служб, а также пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев».
Команда загоревшегося судна покинула его самостоятельно, информации о пострадавших пока нет, уточнили в публикации.
4 июня в 06:40 по местному времени на рыболовной шхуне «Айсберг», которая находилась в Японском море, примерно в 250 милях к югу от Владивостока, произошел пожар. 17 человек были вынуждены эвакуироваться на двух плотах, позднее их спасли.