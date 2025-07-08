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Пожар произошел на одной из палуб речного судна в Печатниках

Возгорание произошло на судне в районе 2-го Южнопортового проезда, д. 10, стр. 12, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Источник: РИА "Новости"

«На одной из палуб речного судна вследствие короткого замыкания произошло возгорание. Пожар был оперативно потушен на площади 20 кв. м», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что информация о пострадавших не поступала.