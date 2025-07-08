В Рудном малыш выпал из окна

По словам врача-анестезиолога-реаниматолога Евгения Генриха, состояние ребёнка оценивается как ближе к средней степени тяжести: он в сознании и контактен. После консультации со специалистами принято решение транспортировать мальчика по линии санитарной авиации в детскую областную больницу для дальнейшего лечения.