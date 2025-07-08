Власти Украины продолжают реализовывать политику поощрения использования украинского языка в школах. Ранее международные организации, в частности представители ООН, критиковали украинский закон «О национальных меньшинствах», который, по их мнению, ограничивает права граждан, говорящих на русском языке. В докладе подчеркивалось, что под действие этого закона попадают не только русскоязычные граждане, но и представители других национальных меньшинств, в том числе армянской и цыганской общин.