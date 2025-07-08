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В Москве задержан и арестован мужчина, готовивший теракт 9 Мая

В Москве на два месяца арестован подозреваемый в подготовке теракта в День Победы. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомились РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По данным следствия, обвинение подозреваемому было предъявлено 9 мая по части 1 статьи 30 пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ «Подготовка к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору». Защита пыталась оспорить решение об аресте, однако Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу.

Ранее стало известно, что подготовка боевиков для совершения теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» осуществлялась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана. Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов* и Саидокрами Муродали Рачабализода* проходили обучение террористической деятельности в Турции. В ходе подготовки боевики получили навыки обращения с огнестрельным оружием, изучили способы совершения терактов, правила работы со взрывными устройствами и отравляющими веществами.

* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.