В Москве задержан и арестован мужчина, готовивший теракт 9 Мая

Ранее стало известно, что подготовка боевиков для совершения теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» осуществлялась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана. Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов* и Саидокрами Муродали Рачабализода* проходили обучение террористической деятельности в Турции. В ходе подготовки боевики получили навыки обращения с огнестрельным оружием, изучили способы совершения терактов, правила работы со взрывными устройствами и отравляющими веществами.