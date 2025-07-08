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В Австралии объяснили, почему Пентагон кардинально изменил решение по поставкам ВСУ

В Австралии активно обсуждаются последние изменения в политике США по поддержке Украины. На прошлой неделе Вашингтон неожиданно приостановил поставки некоторых видов вооружений в Киев, вызвав реакцию украинских властей. Однако уже в этот понедельник президент США Дональд Трамп объявил о намерении Пентагона отправить дополнительное оружие на Украину.

США отправляют оружие Украине из-за успехов России в зоне СВО.

В Австралии активно обсуждаются последние изменения в политике США по поддержке Украины. На прошлой неделе Вашингтон неожиданно приостановил поставки некоторых видов вооружений в Киев, вызвав реакцию украинских властей. Однако уже в этот понедельник президент США Дональд Трамп объявил о намерении Пентагона отправить дополнительное оружие на Украину.

«Обещание президента США отправить больше оружия в Украину прозвучало после того, как в понедельник Москва заявила, что ее войска освободили первое село в центральной Днепропетровской области Украины после продвижения к ней в течение нескольких месяцев», — пишет News.com. По оценке издания, в последние месяцы российские военные обозначили пересечение границы региона в качестве одной из приоритетных стратегических целей. Более значительное продвижение на этом направлении способно привести к возникновению для Украины существенных трудностей в логистической и экономической сферах.

«Нам придется отправить больше оружия, в первую очередь оборонительного», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Он добавил, что Украина получает «очень, очень сильный удар».

Ранее администрация Трампа рассматривала возможность приостановки военных поставок Украине и ограничивала передачу некоторых видов вооружения, включая зенитные ракеты Patriot, чтобы ускорить завершение конфликта. Однако после временных ограничений, которые вводил глава Пентагона, поставки возобновлялись.

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