В Австралии объяснили, почему Пентагон кардинально изменил решение по поставкам ВСУ

«Обещание президента США отправить больше оружия в Украину прозвучало после того, как в понедельник Москва заявила, что ее войска освободили первое село в центральной Днепропетровской области Украины после продвижения к ней в течение нескольких месяцев», — пишет News.com. По оценке издания, в последние месяцы российские военные обозначили пересечение границы региона в качестве одной из приоритетных стратегических целей. Более значительное продвижение на этом направлении способно привести к возникновению для Украины существенных трудностей в логистической и экономической сферах.