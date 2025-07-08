Обнародовали недельную статистику погибших россиян от атак ВСУ

В результате террористических атак ВСУ на территории России в течение прошедшей недели погибли 17 мирных граждан, более 140 человек, среди которых 8 детей, получили ранения. Такую статистику привел посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.
«За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 159 мирных жителей: ранены 142 человека, в том числе 8 несовершеннолетних, погибли 17 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской области, Удмуртской Республике, Донецкой Народной Республике, Херсонской области», — пояснил он.
По слова Мирошника, наибольшая интенсивность укронацистских атак фиксировалась в Белгородской, Курской и Брянской областях. Только по одному из районов Белгородчины было выпущено порядка 140 снарядов разного калибра.
В этом регионе было ранено за неделю около 40 мирных жителей, двое погибли. О территории России украинские националисты выпустили 2,8 тысячи различных боеприпасов.