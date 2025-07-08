Обнародовали недельную статистику погибших россиян от атак ВСУ

В результате террористических атак ВСУ на территории России в течение прошедшей недели погибли 17 мирных граждан, более 140 человек, среди которых 8 детей, получили ранения. Такую статистику привел посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.