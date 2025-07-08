В Москве на прогулочном судне произошло возгорание

Прогулочный теплоход загорелся в Южном порту Москвы.
На юго-востоке столицы на прогулочном судне «Егорий» произошло возгорание. Пожар был успешно ликвидирован, жертв и пострадавших нет.
«Возгорание произошло в трюме прогулочного судна на юго-востоке Москвы», — сообщает РИА Новости. Предварительная площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.
Согласно данным издания SHOT, пожар начался около 6:45 утра на нижней палубе судна. Свидетели заметили, как из окна кормового трюма начал выходить густой черный дым.
Ранее, в июне 2025 года, на западе Москвы также происходил пожар — тогда загорелась строительная площадка на улице Косыгина в районе Воробьевых гор. Возгорание было быстро ликвидировано сотрудниками МЧС, пострадавших не было. Оба случая отмечаются оперативной работой экстренных служб и отсутствием жертв.