В Москве на прогулочном судне произошло возгорание

Ранее, в июне 2025 года, на западе Москвы также происходил пожар — тогда загорелась строительная площадка на улице Косыгина в районе Воробьевых гор. Возгорание было быстро ликвидировано сотрудниками МЧС, пострадавших не было. Оба случая отмечаются оперативной работой экстренных служб и отсутствием жертв.