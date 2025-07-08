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Силовики ворвались в головной офис «Электрических сетей Армении» Карапетяна

Сотрудники правоохранительных органов ворвались в головной офис ЗАО «Электрические сети Армении» предпринимателя Самвела Карапетяна. Об этом во вторник, 8 июля, сообщила пресс-секретарь организации Наталья Сарджанян.

Сотрудники правоохранительных органов ворвались в головной офис ЗАО «Электрические сети Армении» предпринимателя Самвела Карапетяна. Об этом во вторник, 8 июля, сообщила пресс-секретарь организации Наталья Сарджанян.

— С раннего утра здесь проводятся какие-то мероприятия. Мы не знаем, из какого ведомства эти люди, но нас не пускают в офис. Все сотрудники собрались у входа в здание, — уточнила она.

По информации из нескольких местных газет, на данный момент силовики проводят обыск в доме генерального директора компании Нарека Карапетяна, племянника задержанного бизнесмена, добавили в ТАСС.

18 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении национализировать «Электрические сети Армении», которое принадлежит Карапетяну. По его словам, «это произойдет быстро». Что это за бизнесмен и с чего начался его конфликт с премьер-министром — в материале «Вечерней Москвы».

Ранее в Армении сотрудники полиции в масках также задержали лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна.

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